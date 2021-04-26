Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden ve bir dönem Türkiye’nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren hayatını kaybetti.
Kıbrıs'ta yaşayan Ekren, bir süredir tedavisi için İstanbul'da bulunuyordu.
Kıbrıs'ta yaşayan ve Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden olan Asım Ekren hayatını kaybetti...
Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden ve bir dönem Türkiye’nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren hayatını kaybetti.
Kıbrıs'ta yaşayan Ekren, bir süredir tedavisi için İstanbul'da bulunuyordu.