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Asım Ekren hayatını kaybetti

Kıbrıs'ta yaşayan ve Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden olan Asım Ekren hayatını kaybetti...

26 Nisan 2021 Pazartesi 16:34
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Asım Ekren hayatını kaybetti

Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden ve bir dönem Türkiye’nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren hayatını kaybetti.

Kıbrıs'ta yaşayan Ekren, bir süredir tedavisi için İstanbul'da bulunuyordu.

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