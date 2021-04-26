Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden ve bir dönem Türkiye’nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren hayatını kaybetti.

Kıbrıs'ta yaşayan Ekren, bir süredir tedavisi için İstanbul'da bulunuyordu.