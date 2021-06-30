Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı

Aşırı hava sıcaklığı ve arıza nedeniyle elektrik üretimi yetersiz kalıyor

KKTC’de aşırı sıcak ve elektrik üretim tesisindeki arıza nedeniyle, elektrik üretimi ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığı bildirildi.

30 Haziran 2021 Çarşamba 19:15
380 Okunma
Aşırı hava sıcaklığı ve arıza nedeniyle elektrik üretimi yetersiz kalıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, 280 megavata yükselen ihtiyacın ancak 270 megavatının üretilebildiğini, aradaki 10 megavatlık eksik nedeniyle tüm bölgelerde birer saatlik dönüşümlü kesintilere gidildiğini açıkladı.
Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan TAK’a yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklarda oluşan talebe üretimin yetersiz kaldığını, birer saatlik kesintilerin bu gece 22.00’ye kadar süreceğini söyledi.
Erdoğan, şu anda tüketim 280 megavatken, Teknecik’teki arıza nedeniyle üretimin 270 megavatta kaldığını, aradaki açığı kesintilerle karşılamak zorunda kaldıklarını anlattı.
60 megavatlık üretim jeneratöründeki arızanın yarına kadar giderilmesini hedeflediklerini ifade eden Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan, kesintiler için önceden duyuru yapmalarının mümkün olmadığını ancak kesintilerin bir saat süreceğinin bilinmesini istediklerini söyledi.
 

Son Güncelleme: 30.06.2021 23:58
Anahtar Kelimeler:
KıbTek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Çavuşoğlu KKTC’de
Çavuşoğlu KKTC’de
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim