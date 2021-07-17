Aşırı sıcaklar için sarı alarm!

Kıbrıs Meteoroloji Dairesi bugün saat 12.00’den 16.00’ya kadar aşırı sıcaklar nedeniyle sarı alarm yayımladı.
Hava sıcaklığının iç bölgelerde 40, yüksek dağlık bölgelerde ise 32 dereceye ulaşması bekleniyor.
Son Güncelleme: 17.07.2021 11:57
Kıbrıs Meteoroloji Dairesi bugün saat 12.00’den 16.00’ya kadar aşırı sıcaklar nedeniyle sarı alarm yayımladı.
Kıbrıs Meteoroloji Dairesi bugün saat 12.00’den 16.00’ya kadar aşırı sıcaklar nedeniyle sarı alarm yayımladı.
Hava sıcaklığının iç bölgelerde 40, yüksek dağlık bölgelerde ise 32 dereceye ulaşması bekleniyor.