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“Aşırı sıcaklarda çalışanlar risk altında”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) artan sıcaklarla birlikte meslek hastalıkları ve iş kazalarında da artış olacağı uyarısında bulunarak, işyerlerinde alınmasını gerekli gördükleri tedbirleri açıkladı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 11:12
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“Aşırı sıcaklarda çalışanlar risk altında”

Birlik, “Önlem alınmaması durumunda iş kazaları ve meslek hastalıklarının, sıcaklık değerlerine bağlı artışı yüzde 80’i bulmaktadır” dedi.

İşyeri sahipleri ile çalışanları başta olmak üzere tüm toplumu, içinde bulunulan bu aşırı sıcak günlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç sahibi olmaya ve tedbir almaya çağıran Birlik, yetkililere de aşırı sıcak günlerde radyasyonun en yüksek olduğu 11.00 -16.00 saatleri arasında çalışma yasağı uygulaması önerisinde bulundu.

Birlik, açıklamasında, alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı:

“Açık alanda çalışanların çalışma vardiyaları günün sıcak saatlerine (11.00 – 14.00 arası) göre düzenlenmesi, böyle bir düzenleme yapılamıyorsa güneş altında çalışacak ekibe destek verilerek kişi başına güneş altında çalışma süreleri kısaltılacak tedbirlerin alınması. Mümkünse dışarıda yapılması gereken işler günün erken saatlerinde ve akşam geç saatte planlanması.

Çalışılan ortamlarda ani ısı değişiminden korunma sağlanması. Çalışılan ortamın iyi havalandırılmış olması, mümkünse iklimlendirme yapılması. (Normal bir oda ısısı 24 derece olmalıdır.)

Çalışma kıyafetlerinin ince ve teri emecek özellikte (pamuklu) olması. Terin klima altında kurumamasına özen gösterilmesi.

Mümkünse sık kıyafet değiştirerek vücudun nemli giysilerle temasının önlenmesi, çalışma aralarında kıyafet değiştirme tedbirleri alınması.

Bol miktarda sıvı tüketilmesi (Normal bireylere günde en az 2 – 3 litre sıvı alımı önerilmektedir, sıcak ortamda bedenen çalışanlar için bu miktar daha da arttırılmalıdır). Temiz, hafif soğuk ve her zaman ulaşılabilecek ve yeterli miktarda su kaynakları temin edilmesi. Çalışanın sıvı elektrolit dengesini sağlamak için soda, ayran ve meyve sularıyla sıvı tüketimi artırılması.

Öğle arası veya vardiya yemeklerinde ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması, az az ama sık aralıklarla yemeğe özen gösterilmesi.

Kronik hastalığı bulunanların düzenli olarak işyeri hekimi tarafından takip edilmesi, düzenli ilaç kullanılması, bu kişilerin tek başlarına çalışmamaları, sağlık durumlarını ortaya koyan hekim raporuyla kontrollerinin yapılması.”

Birlik, açıklamasının devamında, işverenlerin çalışanlarına güvenli çalışma alanı sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatarak, gerekli tedbirleri almanın yanında, çalışanları sıcaklıkla hastalıklar ve korunma yolları hakkında bilgilendirmek ve onlara gerekli eğitimleri sağlamak zorunda olduğunu kaydetti.

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