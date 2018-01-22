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Aşırı sürat kazaya neden oldu

Lefkoşa’da sabaha yakın aşırı süratli araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki akasya ağacına çarptı, sonra yan yatan araç sürüklenerek aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçerek tekerlekleri üzerinde durdu

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:12
Aşırı sürat kazaya neden oldu
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Halkın Sesi'nin haberine göre, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde sabaha doğru aşırı sürat nedeniyle medyana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 04.40 sırlarında Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde yönetimindeki NV 877 Z plakalı araçla aşırı süratli şekilde güney istikametine doğru ilerlemekte olan 22 yaşındaki öğrenci Tolhan Kurt, Lefkoşa Mezarlığı yakınlarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaşandı.

Tolhan Kurt, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaklaşık 45 metre kontrolsüz şekilde savrulup orta refüj içerisinde bulunan akasya ağacına çarptıktan sonra, sol yan kısmına devrilerek sürüklendikten sonra aydınlatma direğine tavan kısmı ile çarptı.

Kaza sonucunda araç sürücüsü Tolhan Kurt Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edilip taburcu edilirken, araçta 20 bin TL’lik aydınlatma direğinde ise 4 bin TL’lik maddi hasar olduğu bildirildi.   

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