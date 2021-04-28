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Aşırı sürat ve dikkatsizlik faciaya neden oldu

Lefkoşa’da bugün Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır olmak üzere, 5 kişi yaralandı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 18:36
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Aşırı sürat ve dikkatsizlik faciaya neden oldu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12:30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde fuar kavşağında, çift şeritli yolda yolun sol şeridi içerisinde doğu istikametine doğru seyreden Osama Talab Mob'd İsmail (E-22) yönetimindeki JU 730 plakalı araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde trafik yoğunluğu nedeniyle sol şerit içerisinde bekleyen Yusuf Çağraş (E-44) yönetimindeki PM 847 plakalı motosikletin arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptı.

Çarpmadan sonra yoluna devam eden JU 730 plakalı araç, yine o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden ve yol içerisinde bulunan kavşak kutusu boş olduğu bir esnada yolun sağ kısmında bulunan Yakın Doğu Bulvarına dönüşe geçen Nasibe Karimova (K-33) yönetimindeki PJ 616 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan PM 847 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Çağraş, PJ 616 plakalı araç sürücüsü Nasibe Karimova ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Miyaser Karimova (K-57), Emir Karimova (E-5) ile JU 730 plakalı araç sürücüsü Osama Talab Moh'd İsmail, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan tedavilerinin ardından kazada ağır yaralanan Yusuf Çağraş yoğun bakım servisinde, diğer yaralılar acil serviste müşahade altına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞATrafik Kazası
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