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Aşırı sürat ve dikkatsizlik yine kaza getirdi!

Cengizköy’de bugün sabaha karşı saat 00:20’de Ecevit Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Kalkanlı’da sakin Mooz Abdelsattar Ali Abdelmasou MOHAMED (E-23) yönetimindeki FU 700 plakalı salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağ kısmına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Emin YAMAN (E-46) yönetimindeki NF 112 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 11:04
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Aşırı sürat ve dikkatsizlik yine kaza getirdi!

Cengizköy’de bugün sabaha karşı saat 00:20’de Ecevit Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Kalkanlı’da sakin Mooz Abdelsattar Ali Abdelmasou MOHAMED (E-23) yönetimindeki FU 700 plakalı salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağ kısmına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan  Mehmet Emin YAMAN (E-46) yönetimindeki NF 112 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kazada FU 700 plakalı araç içinde yolcu olarak bulunan Asya Zülal KOÇAK (K-23) ve NF 112 plakalı araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Aydın PAPATYA (43), Mahmut ÖZDAŞ (E-38), Abdurrahim ESMER (E-47), Fikret KIRMAÇ (E-52) yaralanarak ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil servisinde müşahede altına alındı.

FU 700 plakalı araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Al Hassan Atıf Mossad ALYOBASHY (E-22) Cengiz Topel hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.

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