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Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen olaylara müdahale ediliyor...

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın bugün sabah saatlerinde ülke genelinde başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle teyakkuz durumuna geçtiği ve ülke genelinde gelen ihbarlar doğrultusunda kurtarma çalışmaları başlattığı bildirildi.

30 Aralık 2021 Perşembe 19:43
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Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen olaylara müdahale ediliyor...
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber ederek, ülkenin tüm bölgelerinde kurtarma çalışmalarına başlamış olup,  aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşanan ev, işyeri ve trafikte mahsur kalan vatandaşlar için ekipler oluşturarak kurtarma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir.” denildi.

İzinlerin iptal edilerek tüm personelin göreve çağrıldığı kaydedilen açıklamada, ülke çapında yapılan çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların acil durumlar dışında trafiğe çıkmamaları önerilerek, yaşanabilecek olumsuzluklar için ALO 101 Acil Hattı ve 600 01 01 numaralı telefonlara başvurabileceği kaydedildi.

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