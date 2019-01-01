Aşırı Yağışlar Nedeniyle Yol Trafiğe Kapandı...

İskele bölgesinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle, Kalecik - Tuzluca arasındaki yol su altında kaldı ve trafik akışına kapatıldı.
Polis yaptığı açıklamada, ulaşımın, Kalecik köy içinden sağlandığını duyurarak, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istedi.
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