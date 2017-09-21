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Asırlık çınar Kezban Mendil...

101 yaşındaki Kezban Mendeli, ömrüne binlerce hatıra sığdırdı. Onca acı hatıraya rağmen yılmadı, yıkılmadı. Kezban nene, yaşama dair tüm umudunu geçtiğimiz yıl evladı ile mezara gömdü...

21 Eylül 2017 Perşembe 10:13
Asırlık çınar Kezban Mendil...

Duygu Alan

Akdoğan Köyü’nün en yaşlı insanı Kezban Mendeli… Mendeli, Şubat ayında 101 yaşını dolduracak.

3 çocuk annesi Kezban Mendeli’nin 8 tane de torunu var. Mendeli, torunlarının torununu da gördü.

Akdoğan’da bakıcısı ile birlikte ikamet eden Kezban Mendeli, eşini 50 yıl önce kaybetti. Ömrünü üç çocuğuna adayan Kezban nene, yıllarca terzilik yaparak çocuklarının geçimini sağladı. Hepsini evlendirdi, yuva sahibi yaptı.

Kezban Mendeli, 100 yıllık yaşamına binlerce hatıra sığdırdı. Çocuklarının mutluluğu ile mutlu oldu. Yaşanmışlıklarının yükünü kimseye sezdirmedi, acı hatıraları kalbine gömdü, gözyaşlarına geceden başka şahit olmadı.

Hayata karşı yıllarca dimdik duran Kezban nene, geçtiğimiz yıl evladını kara toprağa verdi.

Kezban Mendeli, evladı ile birlikte umutlarını, sevincini, gülüşlerini de toprağa gömdü.

Bakıcısı ile yaşıyor

Evladını kaybettikten sonra ardı ardına çeşitli sağlık sorunları yaşayan Kezban Mendeli, önce unutkanlık problemi yaşamaya başladı, sonra duyma yetisini kısmen kaybetti. Yürüme güçlüğü de çeken Kezban nene, 1 yılın sonunda tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Kezban nenenin gözleri de yeteri kadar iyi görmüyor artık.

Kezban Mendeli, yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile kendi hizmetini kendi göremez olunca evlatları, O’na bakması için bakıcı tuttu.

Kezban Mendeli, Akdoğan’da 1 yıldır bakıcısı ile birlikte yaşıyor. Gün içerisinde evlatları ziyaretine gidiyor, bazı günler de bakıcısının refakati ile birlikte kendisi evlatlarını ziyaret ediyor.

Maddi gereksinimlerini evlatları karşılıyor

Sosyal yardım maaşı ile geçinmeye çalışan Kezban Mendeli’nin 500 TL’lik ev kirasını, elektrik ve su faturasını ve aylık bin 900 TL bakıcı maaşını evlatları karşılıyor.

Sosyal yardımdan aldığı para ise Kezban nenenin ancak mutfak masrafına yetiyor.

Havadis Gazetesi

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