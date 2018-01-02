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Asırlık ziynet eşyalarını çaldı

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Çatalköy’de yabancı uyruklu bir ailenin evine girip binlerce lira değerinde ziynet eşyası çalan İbrahim Kurt, dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

02 Ocak 2018 Salı 10:58
Asırlık ziynet eşyalarını çaldı
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne-Çatalköy’de yabancı uruklu bir ailenin evine girip binlerce lira değerinde ziynet eşyası çalan İbrahim Kurt tespit edilerek gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Evdeki her şeyi çaldı

Polis, zanlı İbrahim Kurt’un 21-24 Aralık 2017 tarihleri arasında Çatalköy’de Üzgür Sokak üzerinde bulunan A.N. isimli kadına ait evin penceresini hasar yapmadan açıp, içeriye girdiğini anlattı.

Soruşturma memuru, Kurt’un dolap içerisinde muhafaza edilen dijital kasa ve kasa içerisinde bulunan A.N. ile ailesine ait 5 adet pasaportu, 214 bin TL değerindeki dijital kasayı, her biri iki karatlık 2 küpe, 1 kolye ve 1 yüzekten oluşan pırlanta takı setini çaldığını kaydetti.

Kurt 3 gün tutuklu kalacak

Polis, zanlının aile yadigârı olan ve 1094 yılından kalma altın yüzüğü, yeşil taşlı yüzük, iki küpe ve bir yüzükten oluşan takı setini, iki gümüş broş, beyaz altın kolye, iki çift küpe, rus altınında olan kırık yüzük, kenarları timsah derisi, ortası pırlanta olan bir çift kol düğmesini çaldığını ifade etti.

Soruşturma memuru ayrıca zanlının evden bin 500 Sterlin nakit para çaldığını söyledi.

Zanlının önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, çalınan eşyaların arandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

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