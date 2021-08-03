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Aşısız Kişilere PCR Zorunluluğu

İçişleri bakanlığı ve tüm ilgili birimlerinde işlem yapacak aşısız kişilere PCR zorunluluğu getirildi...

03 Ağustos 2021 Salı 12:14
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Aşısız Kişilere PCR Zorunluluğu

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 Ağustos 2021 tarihinde Bakanlar kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda, 4 Ağustos 2021 Çarşamba gününden itibaren İçişleri Bakanlığı’na bağlı Kaymakamlıklar, tüm daire ve birimlerinde işlem yapacak aşısız kişilerin, girişte 3 günlük PCR veya negatif antijen test sonuçlarını göstermeleri gerekmektedir.

Bakanlığımızın Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aldığı ve 4 Ağustos 2021 Çarşamba gününden itibaren uygulamaya koyacağı bu karar, son dönemde yerel vakalarda yaşanan artış dikkate alınarak, halkımızın aşılanmasını teşvik etmek, virüsün yayılmasının önüne geçmek ve halk sağlığının korunması amacıyla alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı tüm daire ve birimlerinde işlem yapacak olan aşısı tamamlanmış kişiler girişte aşı kartlarını ibraz etmek suretiyle işlemlerini yapabilecektir.

Bu kriter dışında kalan aşısız kişilerin ise; İçişleri Bakanlığı’nda ve bakanlığımıza bağlı tüm daire ile birimlerinde işlem yapmak için 4 Ağustos 2021 Çarşamba gününden itibaren 3 günlük negatif PCR veya antijen test sonucunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Bu zor dönemde hem sevdiklerimizi hem de ülkemizin ekonomik işleyişini korumak için tüm halkımızın temel kurallar haline gelen; maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması ve aşı olmamış kişilerin en erken zamanda aşı olmasının hayati önemini bir kez daha hatırlatır, tüm halkımıza sağlıklı yarınlar dileriz.

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