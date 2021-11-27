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Aşısızlar ve çift doz aşılılar kapalı alanlara giremeyecek!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, aşı yaptırmış fakat üzerinden 3 ila 6 ay arasında zaman geçmiş kişilerin aşısız sayılacağını ve AdaPass’larının iptal edileceğini duyurdu.

27 Kasım 2021 Cumartesi 11:02
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Aşısızlar ve çift doz aşılılar kapalı alanlara giremeyecek!
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Aşı yaptırmamış ya da aşı sürecini tamamlamamış kişilerin kapalı alanlara girmesini yasaklayan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, aşı yaptırmış fakat üzerinden 3 ila 6 ay arasında zaman geçmiş kişilerin aşısız sayılacağını ve AdaPass’larının iptal edileceğini duyurdu.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 6 Aralık 2021 tarihinden itibaren; Pfizer/Biontech, Astrezeneca/Oxford ve Moderna aşısını yaptıran ve ikinci dozlarının üzerinden 6 ay geçen kişiler aşısız sayılacak ve AdaPass’ları iptal edilecek.

Öte yandan Johson and Johsın aşısı yaptıran ve üzerinden üç ay geçen kişiler ile Sinovac aşısı yapan ve üzerinden üç ay geçen kişilerin de aşısız sayılacağı ve Adapass’larının iptal edileceği duyuruldu.

Alınan yeni karar kapsamında ‘aşısız’ sayılan kişilerin kapalı alanlara girmeleri yasaklandı.

Aşısız kişilerin girişi yasaklanan alanlar şöyle sıralandı:

Casino

Bar / Club

Kapalı fitness salonları

Stadyumlar

Kapalı alan takım sporları

Boks / Güreş anternmanları

Toplu dans / Tören

Yüzme havuzları

Otel

Gece kulübü

Konser/Tiyatro

Düğün (Yemekli, Kokteylli)

Restaurant, meyhane, pastane, cafe kapalı alanları

Kahvehane/Kıraathanelerin kapalı alanları

Sinema

Genel Kurul toplantıları

Kongreler/Mitingler

Gençlik kampları

Bet ofisleri

AVM

İnternet kafe

Berber/Kuaför/Güzellik Salonu

İbaethaneler

Ofisler

Sergiler

Öte yandan aşısız kişilerin son 72 saat içerisinde negatif Koronavirüs test sonucu ile girebileceği alanlar ise şöyle açıklandı:

Süpermarket/Market

Devlet Daireleri

Perakende satış mağazaları

Bankalar

Açık alan takım sporları

Kaynak: Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 27.11.2021 12:05
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