Aşısızlar ve çift doz aşılılar kapalı alanlara giremeyecek!

Aşı yaptırmamış ya da aşı sürecini tamamlamamış kişilerin kapalı alanlara girmesini yasaklayan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, aşı yaptırmış fakat üzerinden 3 ila 6 ay arasında zaman geçmiş kişilerin aşısız sayılacağını ve AdaPass’larının iptal edileceğini duyurdu.
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 6 Aralık 2021 tarihinden itibaren; Pfizer/Biontech, Astrezeneca/Oxford ve Moderna aşısını yaptıran ve ikinci dozlarının üzerinden 6 ay geçen kişiler aşısız sayılacak ve AdaPass’ları iptal edilecek.
Öte yandan Johson and Johsın aşısı yaptıran ve üzerinden üç ay geçen kişiler ile Sinovac aşısı yapan ve üzerinden üç ay geçen kişilerin de aşısız sayılacağı ve Adapass’larının iptal edileceği duyuruldu.
Alınan yeni karar kapsamında ‘aşısız’ sayılan kişilerin kapalı alanlara girmeleri yasaklandı.
Aşısız kişilerin girişi yasaklanan alanlar şöyle sıralandı:
Casino
Bar / Club
Kapalı fitness salonları
Stadyumlar
Kapalı alan takım sporları
Boks / Güreş anternmanları
Toplu dans / Tören
Yüzme havuzları
Otel
Gece kulübü
Konser/Tiyatro
Düğün (Yemekli, Kokteylli)
Restaurant, meyhane, pastane, cafe kapalı alanları
Kahvehane/Kıraathanelerin kapalı alanları
Sinema
Genel Kurul toplantıları
Kongreler/Mitingler
Gençlik kampları
Bet ofisleri
AVM
İnternet kafe
Berber/Kuaför/Güzellik Salonu
İbaethaneler
Ofisler
Sergiler
Öte yandan aşısız kişilerin son 72 saat içerisinde negatif Koronavirüs test sonucu ile girebileceği alanlar ise şöyle açıklandı:
Süpermarket/Market
Devlet Daireleri
Perakende satış mağazaları
Bankalar
Açık alan takım sporları
Kaynak: Kıbrıs Postası