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"Aşıyı ertelemeyin, önlemlere uyun çağrımızı her gün yineliyoruz"

16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:47
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"Aşıyı ertelemeyin, önlemlere uyun çağrımızı her gün yineliyoruz"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, günlük açıklanan koronavirüs vakalarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

işte Erhürman'ın açıklaması

Yeni rekor: 199 vaka!!! Aşıyı ertelemeyin, önlemlere uyun çağrımızı her gün yineliyoruz. Ama hiçbir konuda ortada olmayan hükumet de, hiç olmazsa bu konuda, aşıyı hızla yaygınlaştırmak, önlemlere uyulmasını sağlayacak denetim ve yaptırımları uygulamak zorunda!!!

Sağlığımız, ekonomimiz, eğitimimiz bunun altından kalkamaz! Hiçbirimiz kalkamayız!!!

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