Asker ziyaretleri 27 Nisan’da başlıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) yapılan açıklamada Koronavirüs nedeniyle askıya alınan asker ziyaretlerinin gerekli önlemler alınarak 27 Nisan itibariyle yeniden başlayacağı duyuruldu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
“Birliklere gelen ziyaretçileri de kapsayacak şekilde Koronavirüse yönelik tedbirler alınarak 27 Nisan 2020 tarihinden itibaren mükellef er/erbaşların aileleri ile ziyaretçi görüşmelerine başlanacaktır.”
Aileler girmeden 1 gün önce test yaptırsın, kağıt alsın girsinler.
"O" İSİMLİ ARKADAŞ. KUSURA BAKMA DA 1 AYDIR BİRLİKLERE DIŞARDAN GİRİP ÇIKAN SUBAY ASTSUBAY VE UZMANLAR TEST YAPTIRSIN.
o kısım bizi aşar ama bu demek değildir ailelerden da bulaşmayacaklar..Beğen (0) Beğenmedim! (0)