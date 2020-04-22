Asker ziyaretleri 27 Nisan’da başlıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) yapılan açıklamada Koronavirüs nedeniyle askıya alınan asker ziyaretlerinin gerekli önlemler alınarak 27 Nisan itibariyle yeniden başlayacağı duyuruldu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Birliklere gelen ziyaretçileri de kapsayacak şekilde Koronavirüse yönelik tedbirler alınarak 27 Nisan 2020 tarihinden itibaren mükellef er/erbaşların aileleri ile ziyaretçi görüşmelerine başlanacaktır.”