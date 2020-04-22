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Asker ziyaretleri 27 Nisan’da başlıyor

GKK, asker ziyaretlerinin 27 Nisan itibariyle başlayacağını duyurdu.

22 Nisan 2020 Çarşamba 10:19
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Asker ziyaretleri 27 Nisan’da başlıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) yapılan açıklamada Koronavirüs nedeniyle askıya alınan asker ziyaretlerinin gerekli önlemler alınarak 27 Nisan itibariyle yeniden başlayacağı duyuruldu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Birliklere gelen ziyaretçileri de kapsayacak şekilde Koronavirüse yönelik tedbirler alınarak 27 Nisan 2020 tarihinden itibaren mükellef er/erbaşların aileleri ile ziyaretçi görüşmelerine başlanacaktır.”

Anahtar Kelimeler:
Güvenlik Kuvvetleri KomutanlığıGKK
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O 2020-04-22 12:46:02

Aileler girmeden 1 gün önce test yaptırsın, kağıt alsın girsinler.

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VATANDAŞ 2020-04-22 15:15:30

"O" İSİMLİ ARKADAŞ. KUSURA BAKMA DA 1 AYDIR BİRLİKLERE DIŞARDAN GİRİP ÇIKAN SUBAY ASTSUBAY VE UZMANLAR TEST YAPTIRSIN.

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Misafir Avatar
yani 2020-04-22 15:29:04 @VATANDAŞ

o kısım bizi aşar ama bu demek değildir ailelerden da bulaşmayacaklar..

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