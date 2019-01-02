Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Samsung bu kez akıllı ayakkabısıyla geliyor!
Samsung'tan akıllı ayakkabı!
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!
Patlayan Telefon Sahibini Yakarak Öldürdü!
Patlayan Telefon Sahibini Öldürdü!
Ses kısıklığı nasıl geçer?
Ses kısıklığı nasıl geçer?
Uçan taksi devri başlıyor!
Uçan taksi devri başlıyor!
banner40

Askere yakalandı

Zanlı Ali Asad, Haspolat’ta askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği esnada görevli askerler tarafından yakalandı

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:37
Askere yakalandı

(Kamalı Haber) - Metehan Kara Sınır Kapısı’nda bir arabanın içine saklanıp, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçen zanlı Ali Asad, Haspolat’ta askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği esnada görevli askerler tarafından yakalandı.

   Meselede mahkemeye olguları aktaran polis memuru Aytan Özoğlu, zanlı Ali Asad’ın Kasım 2018 tarihinde bir araç içerisinde Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçtiğini ve 31 Aralık’ta Haspolat bölgesinde birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği esnada asker tarafından suçüstü yakalandığını belirtti.

   Özoğlu, zanlı Ali Asad’ın gönüllü ifade verdiğini ve Kasım 2018 tarihinde Pakistanlı bir kişinin kendisini 260 Euro karşılığında güneye geçirdiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

   Zanlının Pakistan uyruklu olduğunu ve KKTC’de yasal statüsü olmadığını söyleyen Özoğlu, tutuklu yargılanmasını talep etti.

   Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ali AsadYasak Bölge IhlaliTutuklamaHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hemşirenin darp edilmesi meslek örgütleri ve sendikalar tarafından kınandı
Hemşirenin darp edilmesi meslek örgütleri ve sendikalar tarafından kınandı
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak
Araç plakalarının değiştirilmesi için son gün 31 Ocak
Araç plakalarının değiştirilmesi için son gün 31 Ocak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim