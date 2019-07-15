Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!

Askeri birlik içerisinde uyuşturucu zulası yapmaya çalışan zanlılar tutuklandı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:35
Askeri birlik içerisinde uyuşturucu zulası yapmaya çalışan zanlılar tutuklandı

Askeri birlik içerisinde uyuşturucu zulası yapmaya çalışan zanlılar Hüseyin Erseyis, Hasan Hüseyin Canit ve Halil İsan Zorba tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, zanlılar Hüseyin Erseyis, Hasan Hüseyin Canit ve Halil İsan Zorba’nın 15 Temmuz 2019 tarihinde Akıncılar’da askeri birliğin devriyesi esnasında şüpheli görüldüklerini ve DG 370 plakalı araçtan gri renk paket attıklarının görüldüğünü anlattı.

Polis, otların arasında çorap içerisinde 50 gram hintkeneviri, 2 gram metaamfetamine ve 150 gram sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber) 

banner22
Anahtar Kelimeler:
AskeriZanlıTutuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kamalı haber dikkat 2019-07-15 13:52:54

dün tutuklandılar bugün şüpheli görüldüler nasıl iş bu? tarihlere biraz daha dikkat.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Özçınar: “Hedefimiz bu platformda daha güçlü şekilde yerimizi almak”
Özçınar: “Hedefimiz bu platformda daha güçlü şekilde yerimizi almak”
Üstel, Kamu-Sen üyelerini kabul etti
Üstel, Kamu-Sen üyelerini kabul etti
Arıklı: "Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün her yıl anılması gerek"
Arıklı: "Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün her yıl anılması gerek"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim