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Askeri bölgeyi ihlal edenler ceza evine gönderildi

14 Kasım 2019 Perşembe 17:16
Askeri bölgeyi ihlal edenler ceza evine gönderildi

(Kamalı Haber) – Gaziler bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan zanlı Olivia Ibwayı Mpankıebe ve zanlı Dan Nguru Mpankıebe teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper, olguları aktardı. Polis, 6.11.2019 tarihinde zanlı Olivia Ibwayi Mpankıebe ve zanlı Dan Nguru Mpankıebe’nin saat 19.00 raddelerinde Gaziler’de askeri bölgeye gizlice girip, birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, askerlere suçüstü yakalandıklarını anlattı. Polis, zanlı Olivia Ibwayı Mpankıebe’nin ayni gün gönüllü ifade verdiğini ve bir kişini, iki kişiyle daha kendilerini o bölgeye bıraktığını anlattığını, mahkemeye aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan zanlıların davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 25 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Askeri Bölge
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