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Askeri bölgeyi ihlal etti, tutuklandı!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan zanlı Folefac Akematih Collins tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

27 Ekim 2019 Pazar 14:22
Askeri bölgeyi ihlal etti, tutuklandı!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vahit Bakkal, zanlı Folefac Akematih Collins’in 26 Ekim’de saat 08.30’da Lokmacı bölgesinde bulunan ve birinci derecede askeri yasak bölge olan 7. Bölük Burç Nöbet yerindeki Katolik Kilisesi’nin yanından gizlice KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçmek istediği esnada tespit edilerek suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının KKTC’deki yasal statüsünün araştırılması, ne amaçla KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak istediğinin soruşturulması ve temin edilecek ifadeler olduğunu belirtip, 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren   Yargıç Umut İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi

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Son Güncelleme: 27.10.2019 14:25
Anahtar Kelimeler:
Folefac Akematih Collins
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