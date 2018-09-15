Askeri kantin yasağı göstermelik kaldı!

HAVADİS gazetesinin haberine göre,

AKIN AKIN: Döviz krizinin ardından marketlerde yaşanan fiyat anarşisi, halkı askeri kantinlere yöneltti. Özellikle başkentteki bazı kantinlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Market sahiplerinin baskısı ile “sivile kapatıldı” açıklaması yapıldı ama durum öyle değil

GÖSTERMELİK SINIRLAMA: GKK’ya bağlı kantinlere sivil halkın girişi aylar önce yasaklandı. KTBKK’ya bağlı kantinlere girişlere ise marketçilerin tepkisinin ardından göstermelik bir sınırlama getirildi. Kantin girişine asılan yazıda TSK personeli, Güvenlik Kuvvetleri personeli, TMT personeli, TC Elçilik personeli denilmesine rağmen, KKTC kimliğini gösteren kantine girmeye devam ediyor

ASKERİ PERSONEL ŞİKAYETÇİ: Sivil halkın kantinlere akın etmesi asker marketçilerin yanı sıra asker ailelerinin de tepkisine neden oldu. Havadis muhabiri “sivil girebilir mi”yi test etmek için gittiği kantinde bazı asker eşleri “ne oluyor herkes buraya üşüştü aradığımızı bulamıyoruz” yakınmalarına şahit oldu

Havadis (Özel),

Başkent Lefkoşa’da bazı askeri kantinler aylar önce sivil halka hizmet vermeyi durdururken bazı askeri kantinler, her gün olduğu gibi dün de kapılarını sivil halka açtı.

Havadis muhabiri, dün Lefkoşa’da bulunan bazı askeri kantinlere giderek “sivil girebilir mi”yi test etmek istedi.

Bazı kantinlerde görevli askerler, uzun süredir sivil halkın hizmetine kapalı olduklarını söylerken, bazı kantinlerde kapıda görevli olan asker, sadece KKTC kimlik kartını görmek koşulu ile muhabirimizin kantine girmesine izin verdi.

KKTC kimlik kartı ile muhabirimizin giriş yaptığı bir askeri kantinde kasiyer, sivil halkın kantine alınmaması yönünde kendilerine herhangi bir emir verilmediğini, aksine müşterilerin yoğunlukla sivil halktan oluştuğunu ifade etti.

Başka bir askeri kantinde görevli asker ise henüz bu yönde bir emir verilmediğini ancak çok yakında tüm askeri kantinlerin sivil halkın hizmetine kapatılacağını belirtti.

Kapış kapış satılıyor

Marketlerdeki fiyat dengesizlikleri nedeniyle halkın büyük çoğunluğu artık gıda ve temizlik alışverişlerinde askeri kantinleri tercih ediyor. Halk artık günlük ekmeğini, içeceğini bile askeri kantinlerden satın alıyor.

Sivil halka da hizmet veren askeri kantinlerin önünde hemen her gün uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Kantinlerin rafları sabahtan öğlene boşalıyor.

Asker aileleri tepkili

Askeri kantinlere sivil halkın yoğun talebi, asker marketçilerin ve asker ailelerinin tepkisine neden oluyor.

Asker aileleri, kantinlerde insan kalabalığından yürümekte bile zorlandıklarından, rafların kısa sürede boşalmasından ve kantine olan yoğun talep nedeni ile istedikleri ürünlerin birçoğunu raflarda bulamayarak, mağdur olduklarından şikayet ediyor.

Askeri kaynaklar Havadis’e konuştu

Askeri kaynaklar, Havadis’e yaptığı açıklamada Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı kantinlerin uzun süredir sivil halka hizmet vermediğini söyledi.

Askeri kaynaklar, kantinlerden sadece; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan temin edilen kantine giriş kartına sahip askeri personellerin ve birinci derecede yakınlarının, TC Elçilik personelinin, TMT personelinin ve şehitlerin ailelerinin alışveriş yapabildiklerini ifade etti.

Havadis’e konuşan askeri kaynaklar şunları söyledi: “Askeri kantinlerden sadece askeri personeller ve birinci derecede yakınları, TC Elçilik personeli, TMT personeli ve şehit aileleri yararlanabilir. Bu kişilerin de bu kantinlerden faydalanabilmeleri için sadece askeri personel olduklarını beyan eden kartlar yeterli değildir. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan temin edilen kantine giriş kartına sahip olmaları gerekmektedir. Ancak ülkede mevzuata rağmen sivillere de hizmet veren askeri kantinler var.”

Erhürman: Kolordu Komutanı’na talimat verme yetkim yok

Başbakan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiği haftalık toplantı sonrası askeri kantinlerin sivil halka kapatılması konusunda basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ile 15 günde bir gerçekleştirdiği görüşmeler çerçevesinde, marketçilerin şikâyetlerini Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’na ilettiğini söyledi. Bu kapsamda önceki gün yine bir toplantı gerçekleştirildiğini ancak askeri kantinler konusunun gündeme gelmediğini dile getiren Erhürman sosyal medya ve basında yer aldığı gibi askeri kantinler konusunda herhangi talimat vermediğini kaydetti.

Sosyal medyada çıkan haberlerden, yazının Kolordu Komutanlığı’na bağlı bir kantinde asıldığının anlaşıldığını söyleyen Erhürman, Kolordu Komutanıyla askeri kantinler konusunda herhangi bir görüşmesi de olmadığını belirtti.

Askeri kantinlerin bir mevzuatı olduğunu, kimlere satış yapacaklarının da o mevzuatta belli olduğunu kaydeden Erhürman, “Yasayı ya da mevzuatı uygulama konusunda GKK’nın herhangi bir talimata ihtiyacı yoktur. Kaldı ki benim GKK komutanına talimat vermek gibi bir yetkim yoktur” dedi.