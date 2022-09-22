Künye
Kıbrıs 31
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!
9 tane aracın dikiz aynasını...
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
banner107

Askeri yasak bölgeyi fotoğraflayan A.S.'yle ilgili karar 27 Eylül’de açıklanacak

Hakkındaki 1. derece askeri yasak bölgeyi fotoğraflama suçlaması nedeniyle tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum A.S., bugün yeniden Askeri Mahkeme'ye çıkarıldı. Dava, karara kaldı. 

22 Eylül 2022 Perşembe 13:42
91 Okunma
Askeri yasak bölgeyi fotoğraflayan A.S.'yle ilgili karar 27 Eylül’de açıklanacak



Yargıç Murat Soytaç huzurunda görüşülen davanın bugünkü bölümünde, zanlı hakkındaki nihai kararın 27 Eylül’de açıklanmasına, zanlının bu süre zarfında 5 gün daha tutuklu kalmasına hükmedildi.

Askeri yasak bölgeyi fotoğraflama suçunu kabul eden zanlı A.S., önceki gün İskele Kaza Mahkemesi’ndeki oturumda “2 adet telsizin gerekli mercilerden izin almadan kullanılması” suçlamasıyla yargılandığı davadan, 3 yıl boyunca sulh ve sükûnu koruyacağına dair 30 bin TL’lik kefalet senedi imzalanması sonucu kurtulmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çatalköy'de olaylı gün! Döve döve kemiklerini kırdılar
Çatalköy'de olaylı gün! Döve döve kemiklerini kırdılar
Çaldığı paraları kumarda yedi
Çaldığı paraları kumarda yedi
Otopsisi yapıldı! İşte ölüm nedeni
Otopsisi yapıldı! İşte ölüm nedeni










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim