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Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlılar mahkemede

10 Aralık 2019 Salı 16:29
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlılar mahkemede

(Kamalı Haber) – Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçip daha sonra yasal olarak giriş yapmaya çalışan zanlı İbrahim Işık ve ona yardım eden zanlı Emrah Özdemir dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Ayhan Arabi, 30 Kasım 2019 tarihinde zanlı İbrahim Işık’ın zanlı Emrah Özdemir’in teşvik ve yardımıyla Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’a geçtiğini belirtti. Polis, zanlı İbrahim Işık’ın Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan yasal olarak geçiş yapmak isteyip tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlı İbrahim Işık’ın gönüllü ifade verip, Almanya’ya gidebilmek için zanlı Emrah Özdemir ve aranan iki kişinin yardımıyla Güney Kıbrıs’a geçtiğini itiraf ettiğini aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
AskeriBölgeZanlıHaberKıbrıs
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