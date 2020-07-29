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Askeri yasak bölgeyi ihlal etti

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederken suçüstü yakalanan zanlı Cristher Calderon Losada tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı

29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:14
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Askeri yasak bölgeyi ihlal etti

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederken suçüstü yakalanan zanlı Cristher Calderon Losada tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Döşemeci, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Cristher Calderon Losada’nın 28.07.2020 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen “1.Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı 28.07.2020 tarihinde Lefkoşa'da KTBK Komutanlığına bağlı askeri bölgeye gizlice girip, 1.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ettiği esnada görevli askerler tarafından tespit edilerek tutuklandığını söyledi. 

Polis, zanlının Kolombiya vatandaşı olup KKTC'ye 25.07.2020 tarihinde 30 gün turist vizesiyle geldiğini ve zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 25 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mahkeme
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