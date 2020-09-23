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Askeri yasak bölgeyi ihlal etti

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan yakalan zanlı A.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 14:13
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Askeri yasak bölgeyi ihlal etti

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan yakalan zanlı A.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Döşemeci, olguları aktardı.

Polis, zanlının birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 21.09.2020 tarihinde Haspolat’ta Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, yasal olmayan yolla KKTC’ye giriş yaptığını söyledi.

Polis, 22.09. 2020 tarihinde zanlının mahkeme emriyle tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 1 gün tutukluluk emri alındığını anlattı.

Polis, zanlıya askeri bölgeyi ihlal etmesinde yardımcı olan bir kişinin arandığının belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi

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