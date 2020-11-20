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Askeri yasak bölgeyi ihlal etti

Gaziler köyünden askeri yasak bölgeyi ihlal edip Haspolat’da tespit edilen zanlı Andreas Kyriakou tutuklanarak  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Kasım 2020 Cuma 16:21
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Askeri yasak bölgeyi ihlal etti

Gaziler köyünden askeri yasak bölgeyi ihlal edip Haspolat’da tespit edilen zanlı Andreas Kyriakou tutuklanarak  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Vasfi Özbek olayla ilgili bulguları aktardı. Özbek, Andreas Kyrıakou adlı zanlının 1. Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etmek ve Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girmek suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Özbek, zanlının 19 Kasım 2020 tarihinde, saat 08.50 sıralarında Lefkoşa'ya bağlı Gaziler köyünde 1. Derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek NTP 350 plakalı aracıyla Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a gizlice geçtiğini kaydetti. Zanlının Haspolat'taki bir bölüğe doğru seyrettiği sırada oradaki görevli askerler tarafından suçüstü gereği tutuklandığını dile getiren Özbek, zanlının PCR testinin yapıldığını ve test sonucunun ise negatif çıktığını bildirdi. Özbek, polis tarafından yürütülen tahkikatın tamamlandığına dikkat çekerek, zanlının Kuzey Kıbrıs'ta herhangi bir ikametgâhının ve akrabasının bulunmadığını, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkemeye avukatsız çıkan zanlı söz hakkı alarak, "Kuzey Kıbrıs'ta Karpaz'da bulunan kilisedeki kutsal gün için Kuzey'e geçmek istedim. Yolu kaybederek, yanlışlıkla sınır bölgesine geçtim. Askerlerin dur ikazını duyunca da durdum. Böyle bir problem çıkardığım için özür dilerim" şeklinde konuştu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının Kuzey Kıbrıs'ta yasal statüsünün ve ikametgâhının bulunmadığını göz önünde bulundurarak, zanlının 15 günü geçmeyecek süreyle Merkezi Hapishanede kalmasına emir verdi.

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