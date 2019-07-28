Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, zanlı Mildred Solis’in Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ve KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçlarından tutuklanan tutuklandığını belirtti. Gencer, zanlının 2018 Temmuz ayında Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan markası ve plakası meçhul bir aracın bagajında yetkili makamlardan izin almadan KKTC’ye giriş yaptığını anlattı. Gencer, polis kontrollerinde zanlının KKTC’ye yasal yolla girişinin olmadığı ve 27 Temmuz 2019 tarihine kadar KKTC’de izinsiz bulunduğunun belirlendiğini belirtti. Gencer, incelenecek kamera kayıtları ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.