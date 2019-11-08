Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler!

(Kamalı Haber) – Gaziler bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan zanlı Olivia Ibwayı Mpankıebe ve zanlı Dan Nguru Mpankıebe tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper, olguları aktardı. Polis, 6.11.2019 tarihinde zanlı Olivia Ibwayı Mpankıebe ve zanlı Dan Nguru Mpankıebe’nin saat 19.00 raddelerinde Gaziler’de askeri bölgeye gizlice girip, birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, askerlere suçüstü yakalandıklarını anlattı. Polis, zanlı Olivia Ibwayı Mpankıebe’nin ayni gün gönüllü ifade verdiğini ve bir kişini, iki kişiyle daha kendilerini o bölgeye bıraktığını anlattığını, mahkemeye aktardı. Polis, aranan şahıslar, soruşturulacak kişiler olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 6 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.