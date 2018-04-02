Askerleri atlatamadı

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lefkoşa’da Dumlupınar bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken nöbetçi askerler tarafından yakalan zanlı Muhammed Rukhsar dün Askeri mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Suçunu itiraf etti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Necip Taçlı olayla ilgili bulguları aktardı.

Taşlı, zanlı Muhammed Rukhsar’ın 31 Mart 2018 tarihinde saat 19.20 raddelerinde Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı Dumlupınar bölgesinde 1. derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yetkili makamdan izin almaksızın Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığı sırada görevli askerler tarafından tespit edilip tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek ilk etap da soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.