Askerlerin çarşı izinleri iptal

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın corona virüsü önlemleri kapsamında ülkemizde görevli tüm askerlerin çarşı izinlerini ileri bir tarihe kadar durdurma kararı aldı, ayrıca KTBKK'na ait tüm birliklere ziyaretçi girişlerinin de yasaklandığı öğrenildi.

Önlemler kapsamında KTBK Komutanlığı'na bağlı askeri kantinlere sivil girişlerin kapatıldığı da gelen bilgiler arasında.

Corona virüsüne yönelik alınan radikal tedbirlere Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'da dahil edildi. İkinci bir emre kadar tüm GKK askerlerinin izinleri ve birliklerden çıkışları durduruldu. GKK birliklerine ziyaretçi girişlerinin ve askeri kantinlere sivil girişler de durduruldu.