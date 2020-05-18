Aslanköy'de ki yangın kontrol altına alındı.

Yangın Bugün saat 14.45 sıralarında Ulukışla köyünün güney kısmında başlayan yangın Aslanköy'ün doğu kısmına kadar yayıldı.

Lefkoşa- Gazimağusa Anayolunu karşıya geçen yangın Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu üzerinde trafik akışının bir süre durmasına sebep oldu .

Ancak araç geçişine yeniden izin verildi.

Turunçlu - Aslanköy arasındaki yol ise halen trafiğe kapalı bulunuyor.

Yangına polis itfaiye, sivil savunma ekipleri, belediyelere ait araçlar, çevre halkı, iş makineleri ve traktörler ile müdahale ediliyor.

Yangın şu an itibariyle kontrol altına alınmıştır.