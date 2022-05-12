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Aslanköy – Paşaköy Anayolu'nda kaza: 3 Yaralı

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile SD 422 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Serhan BİLMEZ hastaneye kaldırıldı

12 Mayıs 2022 Perşembe 18:28
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Aslanköy – Paşaköy Anayolu'nda kaza: 3 Yaralı

Polis Basın Subaylığı'nın kazaya ilişkin açıklaması şu şekilde:

12.05.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Aslanköy – Paşaköy Anayolu üzerinde, Vatan YARDIM (E-26), yönetimindeki EU 718 plakalı araç ile, Paşaköy istikametinden Aslanköy istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mansur BOZDUĞAN (E-26) yönetimindeki SD 422 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile SD 422 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Serhan BİLMEZ kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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