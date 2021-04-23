ASLANKÖY’DE 23 NİSAN COŞKUSU

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Aslanköy’de yaşayan çocukları 23 Nisan bayramlarını konvoyla kutladı.

Aslanköy’de yaşayan gençler ve anneler Pandemi dolaysıyla çocuklarının 23 Nisan’ı buruk geçirmelerini istemedi.

Onları sevindirmek için organize oldular ve çocuklarla birlikte konvoy yaptılar.

Atatürk büstüne çiçek bırakan çocuklara köy marketi Emek Market yemiş vererek sevindirdi. Bir anne ise çocuklar için palyaço kılığına girdi.

Sosyal mesafeyi koruyarak İstiklal Marşı okuyan çocuklar doyasıya bir 23 Nisan kutladı.