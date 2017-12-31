Aslı Gizem Kılıç altın madalya kazandı

Diyalog'un haberine göre, Türkiye’nin İzmir ilinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gastronomi ve Turizm Kongresinin Serbest Bireysel Ana Yemek Yarışmasına, Merit Crystal Cove Hotel adına katılan personel başarılı sonuçlar aldı.

İzmir’den birincilikle dönen Aslı Gizem Kılıç, üç gün süren zorlu yarışmada “Damla Sakızlı Patlıcan eşliğinde Bonfile Sufle” yemeği ile altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı zamanda Şubat ayında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Gastronomi yarışmasında Yılın Genç Altın Şefi kategorisinde gümüş madalyanın da sahibi olan Kılıç, Merit’in gözde genç aşçıları arasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan geçtiğimiz gün ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren, Merit ailesini gururlandıran başarılı personlllere plaket sundu.

Yarışmalarda derece alan personellerine plaket vererek başarılarını kutlayan Ercan Turhan, her bir personelini özenle seçtiklerini ve Merit Ailesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini gururla temsil ettiklerini kaydetti.