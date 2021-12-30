Aslı Murat: “Vatandaşlık konusu artık siyasi rant olmaktan çıkarılmalı”

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CTP Milletvekili adayı Aslı Murat, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Neden CTP’den aday olduğunu anlatan Aslı Murat, “Ciddi sorunlu bir dönemden geçiyoruz. İnsanların siyasete olan güvenlerinin azaldığı ve umutsuz olduğu bir dönemdeyiz. Zor dönemlerde daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve o yüzden de bu dönemde aday olmaya karar verdim” dedi.



Murat, “Bu ülkede emekten yana taraf alan ve Kıbrıs ta eşit egemenliğe daya bir barışın sağlanması için mücadele eden bir partidir CTP. Haklar ve özgürlükler alanında her zaman Kıbrıs kuzeyin aydınlık bir yüzüdür ve emeğin yanında tavır almıştır. Dün de bugün de yaşanabilir bir Kıbrıs yaratacak olan CTP’dir. CTP benim için çok önemli politika yapabilmek için” dedi.



Murat, “Önümüzdeki bu süreçte de ekonomik sorunalar konuşuluyor. Hem kültürel hem dini baskılar, hem de bu ekonomik çıkmaz ciddi bir çöküntü yarattı toplumda. Aslım gücü düştü. Alım gücünü yükseltecek bir icraat görmedik bu dönemde. Asgari ücretle ilgili işçi ve işveren tarafını karşı karşıya getiren bir durum ortaya çıktı ve tüm bunlara karşı ekonomik olarak çözümü sadece CTP sundu. Eğer giderlerimiz dövizle gerçekleşiyorsa gelirlerimizi de dövizde endeksli olarak organize edeceğiz diyoruz. Esnaf alacağı ürünü nasıl döviz üstünden hesaplıyorsa gelirlerimizi de aynı şekilde hesaplayacağız. Siyasi partiler her zaman toplumun önünü açar ve toplumun refah içinde yaşaması için öneriler sunar. Bu ülkenin alım gücünü yükselten öneriler sunan da CTP olmuştur” dedi.

Vatandaşlık uygulamaları hakkında da açıklama yapan Murat, “Bu ülkede insanların duygularının sömürüldüğü bir alandır vatandaşlık uygulamaları. Çeşitli kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı söylemler yaratıldı. Vatandaşlık çok ciddi bir haktır. CTP’nin vatandaşlıkla ilgili politikası, insanların hayatlarını kolaylaştıracak paralel süreçlerin de yaratılmasını içeriyor. 36 yıldır burada yaşayan ve hala vatandaş olmayan insanlar var. O insanların memleketi burasıdır. Siyasilere istisnai vatandaşlık hakkı verilmemesi gerekir. Hak edenlere vatandaşlık verilmesi gerekir. Bu vatandaşlık konusu artık siyasi rant konusu olmaktan çıkarılması ve keyfi şekilde vatandaşlık verilmesinin de önüne geçilmesi gerekiyor” dedi.