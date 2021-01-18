Meclis Başkanlığı’na tek aday olan UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu'nun seçilmesinin ardından, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, "Aslolan UBP... Partimize hayırlı olsun" diyerek, kırgınlığını olmadığını işaret etti.

Resmiye Canaltay'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Seçimler olur biter, kırgınlıklar olmaz demiştim. Meclis Başkanlığı’na seçilen partimiz İskele milletvekili Önder Sennaroğlu’nu tebrik ederim. Aslolan partimiz UBP ve UBP’li gibi davranmaktır. Bu gururu ömür boyu yaşamaya devam edeceğim. Partimize hayırlı olsun."