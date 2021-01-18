Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlı 4 gün poliste tutuklu kalacak
Zanlı 4 gün poliste tutuklu...
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Haspolat’ta 8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı iddiası
Haspolat’ta 8 yaşındaki çocuğa cinsel...
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Flaş Haber
11'i yerel 14 pozitif vaka
Kapat

"Aslolan UBP"

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Meclis Başkanlığı’na seçilen UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu'nu tebrik etti, "Kırgın değilim" mesajını yineledi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 21:36
723 Okunma
"Aslolan UBP"

Meclis Başkanlığı’na tek aday olan UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu'nun seçilmesinin ardından, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, "Aslolan UBP... Partimize hayırlı olsun" diyerek, kırgınlığını olmadığını işaret etti.

Resmiye Canaltay'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Seçimler olur biter, kırgınlıklar olmaz demiştim. Meclis Başkanlığı’na seçilen partimiz İskele milletvekili Önder Sennaroğlu’nu tebrik ederim. Aslolan partimiz UBP ve UBP’li gibi davranmaktır. Bu gururu ömür boyu yaşamaya devam edeceğim. Partimize hayırlı olsun."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esentepe'de iki pozitif vaka!
Esentepe'de iki pozitif vaka!
Ersin Tatar, Josep Borrell'le görüştü
Ersin Tatar, Josep Borrell'le görüştü
Sağlık Bakanlığı’ndan aşı açıklaması…
Sağlık Bakanlığı’ndan aşı açıklaması…
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim