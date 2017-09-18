Asrın Projesi vatandaşın cebinden ödeniyor!

Bertuğ Topal

Türkiye’den gelen su, yaklaşık bir yıldır belediyelerin depolarına düşmeye başladı. Yeni su fiyat tarifesi sadece vatandaşa değil, belediyelere de ciddi bir maliyet içeriyor.

Devlete su paralarını anında ödeyen belediyelerin her ay ödediği toplam miktar 3.2 milyon TL arttı.

Su parasını her ay düzenli olarak devlete ödeyen belediyelerden alınan para, DSİ’ye gidiyor. Asrın projesi için yapılan yatırımın bütçesini de belediyeler aracılığı ile vatandaş ödüyor.

Belediyeler eski tarifede verdiği paranın katlarca fazlasını şu an devlete veriyor. 28 belediyenin Ağustos 2016’da devlete verdiği su parası 553 bin TL iken Türkiye’den gelen suyun depolarına akmasının ardından bu ücret 3 milyon 880 bin TL’ye fırladı.

Toplam 3.2 milyon TL fark yaratan Türkiye’den gelen su, belediyelerin depolarına tonu 2.3 TL’den veriliyor.

Belediyeler Türkiye’den gelen suyun 2.3 TL’ye alırken vatandaşa 4 TL ile 6.50 TL arasında satıyor. Belediyelerin satıştan aldıkları fark belediyelerin giderlerine ve diğer harcamalarında kullanılırken KKTC devleti sadece izliyor.

Ciddi farklar oluştu

Türkiye’den gelen belediyelerin deposuna oradan da vatandaşlara iletilmesi sonrasında, belediyelerin devlete su parası olarak verdiği ücretlerde ciddi artış yaşandı. ortalama 20-30 bin TL olarak geçen yıl ödenen su parası, Türkiye’den gelen sudan sonra 100 binlerin üzerine çıktı.

En fazla Lefkoşa ödüyor

28 belediyenin geçen yıl ve bu yıl su parası için devlete ödediği ücretlere bakıldığında en fazla ücretin nüfus yoğunluğundan dolayı Lefkoşa tarafından ödendiği görülüyor. Lefkoşa Türk Belediyesi Ağustos 2016’da eski tarife su kesintinden devlete 149 bin 524 TL öderken, Türkiye’den gelen suyun devreye girmesinin ardından bu su 820 bin 568 TL’ye yükseldi.

3 belediye eski ücretten ödüyor

28 belediye içerisinde sadece 3 belediye tüm su ücretini eski tarifeden ödüyor. Lefke Belediyesi, Tatlısu Belediyesi ve Akıncılar Belediyesi, Türkiye’den gelen sudan yararlanmadığı gerekçesiyle eski tarifeden su ücreti ödüyor. 3 belediye Türkiye’den su almadığı için yeni fiyat tarifesi de uygulamadı.

En az Dikmen ödüyor

Türkiye’den gelen suyun tam anlamıyla ulaşmadığı Dikmen’de ise durum farklı. Dikmen halkı suyun bir kısmını Türkiye’den gelen sudan diğer kısmını ise eski şekilde alıyor. Hal böyle olunca da Ağustos 2017’de devlete ödenen ücret karışık oluyor. Dikmen Belediyesi devlete Ağustos ayında eski tarifeden 39 bin 483 TL öderken yeni tarifeden ise 6 bin 688 TL ödemiş oluyor.

2.3 TL Türkiye’ye

28 belediye her ay devlete aldıkları suyun karşılığını ödüyor. Türkiye’den gelen suyun belediyelere maliyeti ton başına 2.3 TL. Alınan su parası ise devlet kasasına değil direk olarak Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’na gidiyor. Bu paranın suyun parası mı yoksa yatırımın parası mı bilinmiyor.

Tahsilatı zayıf belediyeler zararda

Devlet, belediyelere ödediği katkı parasından su parası kesme yetkisine sahip. Ve bu uygulamada da her ay düzenli olarak işliyor. Suyun parası devlet tarafından belediyeden aksatmadan alınıyor. Tahsilat yapmayan belediyeler ise batma noktasına gelebiliyor.

BELEDİYELERİN 2016 VE 2017 AĞUSTOS AYLARI SU KESİNTİLERİ KARŞILAŞTIRMASI

BELEDİYE AĞUSTOS 2016 AĞUSTOS 2017 AĞUSTOS 2017 TOPLAM

ESKİ TARİFE YENİ TARİFE ESKİ TARİFE YENİ+ESKİ TARİFE

LEFKOŞA 149,524.72 820,568.70 7,832.50 828,401.20

MAĞUSA 34,260.70 449,489.00 1,028.90 450,517.90

GİRNE 67,603.42 282,394.00 52,353.60 334,747.60

GÜZELYURT 47,446.35 200,859.00 6,090.00 206,949.00

GÖNYELİ 13,739.14 424,448.90 2,824.25 427,273.15

LEFKE 20,432.16 – 20,776.00 20,776.00

LAPTA 32,224.28 148,147.60 9,348.95 157,496.55

BEYARMUDU 2,435.47 88,101.50 600.00 88,701.50

DEĞİRMENLİK 25,221.15 142,761.00 16,584.75 159,345.75

ALSANCAK 5,824.66 58,300.40 1,820.00 60,120.40

İSKELE 24,851.54 217,299.40 420.00 217,719.40

YENİBOĞAZİÇİ 15,118.41 172,049.20 – 172,049.20

AKDOĞAN 710.11 50,324.00 – 50,324.00

VADİLİ 5,558.43 39,392.10 – 39,392.10

ALAYKÖY 10,659.60 17,631.80 8,252.00 25,883.80

DİKMEN 27,341.47 6,688.40 39,483.20 46,171.60

ÇATALKÖY 28,415.35 104,236.00 21,747.80 125,983.80

İNÖNÜ 3,640.87 27,606.90 – 27,606.90

DİPKARPAZ 2,108.40 40,463.90 587.50 41,051.40

PAŞAKÖY 10,270.31 98,136.40 – 98,136.40

YENİERENKÖY 3,817.00 48,794.50 2,306.90 51,101.40

GEÇİTKALE 5,576.81 38,732.00 1,995.00 40,727.00

ESENTEPE 3,963.90 41,531.10 1,388.25 42,919.35

MEHMETÇİK 2,137.48 86,135.00 14.50 86,149.50

TATLISU 1,344.00 – 1,200.00 1,200.00

SERDARLI 7,895.21 51,660.30 1,500.00 53,160.30

BÜYÜKKONUK 1,477.77 25,530.00 827.00 26,357.00

AKINCILAR – – – –

TOPLAM 553,598.71 3,681,281.10 198,981.10 3,880,262.20