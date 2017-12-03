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Astım hastaları isyanda!

Birçok evde ısınmak için kullanılan odun sobası tartışmaları kışın gelmesiyle yeniden alevlendi, astım hastaları başta olmak üzere birçok vatandaş isyan etti...

03 Aralık 2017 Pazar 10:48
Astım hastaları isyanda!
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Havadis gazetesinden Duygu Alan'ın haberine göre; havaların soğuması ile birlikte ısınma derdi de başladı. Ülkemizde, klima, elektrik sobası, tüplü ve gaz sobalarının dışında ısınmak için odun sobası kullananlar da var. Ancak odun sobalarında kömür ve yabancı maddelerin yakılması ciddi rahatsızlık uyandırıyor.

Lefkoşa Surlariçi’nde akaryakıt gaz ve elektriğe gücü yetmeyen vatandaşlar, ısınabilmek için bu yıl da çareyi odun sobalarında buldu.

Nefes darlığı çekenler cehennemi yaşıyor

Surlariçi’nde odundan tasarruf etmek isteyen birçok kişi, sobalarda lastik, naylon ve benzer yabancı maddeler de yakıyor. Hal böyle olunca soba bacalarından çıkan duman, sağlık problemi olmayan kişilerin dahi rahat nefes almasını engelliyor.

Nefes darlığı ve astım hastalığı olanlar ise bacalardan çıkan dumanı solurken adeta cehennemi yaşıyor.

Yakılan yabancı maddeler nedeni ile bacalardan çıkan kara duman, göğsü tıkıyor, geniz yakıyor, göz yaşartıyor.

Yasaklanması isteniyor

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde ikamet eden ve ısınmak için klima, gazlı soba veya tüplü soba alternatiflerini kullanan bazı vatandaşlar, bölgedeki evlerde odun sobalarının bacalarından tüten duman nedeni ile rahatsız olduklarından hatta bazı günler duman nedeni nefes güçlük çektiklerinden yakınıyor.

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Son Güncelleme: 03.12.2017 10:55
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