Künye
Kıbrıs 20
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel saldırı
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel...
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edildi
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da...

Asya bebeğe Türk vatandaşlığı veriliyor

Ankara'da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, SMA Tip-1 hastası minik Asya'nın Türkiye'de tedavi olması için gerekli olan 'Türk vatandaşlığı' konusunun çözüldüğünü duyurdu.

16 Eylül 2021 Perşembe 21:12
245 Okunma
Asya bebeğe Türk vatandaşlığı veriliyor

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Ankara temaslarını değerlendirdi.

Evren, “Anavatan Türkiye’ye her ziyaretimizde bizleri muhabbetle, büyük bir samimiyetle kucaklayan Kıymetli Bakanım Sayın Süleyman Soylu ve her zaman büyük bir nezaketle bizleri ağırlayan Değerli Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül’e gösterdikleri yakın alaka ve desteklerinden dolayı şahsım ve halkımız adına teşekkür ederim” dedi.

Bakan Evren, Ankara temasları kapsamında gündeminde yer alan SMA Tip-1 hastası Asya bebeğin tedavisinin Türkiye’de yapılabilmesi için gerekli olan Türkiye yurttaşlığı konusunun çözüldüğünü duyurdu.

Evren, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Asya bebeğimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını tüm kalbimle diliyor, konuşmamızın üzerine hızlıca Asya bebeğimiz ve ailesinin nüfus kayıt işlemlerinin gün içerisinde tamamlanması için talimat veren kıymetli mevkidaşım Sayın Süleyman Soylu’ya ve tüm ekibine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kız kardeş Ülgen'den "Hayat çok kısa" paylaşımı
Kız kardeş Ülgen'den "Hayat çok kısa" paylaşımı
4 bin 324 TL'lik yeni asgari ücret Resmi Gazete'de
4 bin 324 TL'lik yeni asgari ücret Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı, Anastasiadis’in ‘üçlü görüşmeyi’ basına yansıtmasını eleştirdi
Cumhurbaşkanlığı, Anastasiadis’in ‘üçlü görüşmeyi’ basına yansıtmasını eleştirdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim