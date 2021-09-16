Asya bebeğe Türk vatandaşlığı veriliyor

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Ankara temaslarını değerlendirdi.

Evren, “Anavatan Türkiye’ye her ziyaretimizde bizleri muhabbetle, büyük bir samimiyetle kucaklayan Kıymetli Bakanım Sayın Süleyman Soylu ve her zaman büyük bir nezaketle bizleri ağırlayan Değerli Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül’e gösterdikleri yakın alaka ve desteklerinden dolayı şahsım ve halkımız adına teşekkür ederim” dedi.

Bakan Evren, Ankara temasları kapsamında gündeminde yer alan SMA Tip-1 hastası Asya bebeğin tedavisinin Türkiye’de yapılabilmesi için gerekli olan Türkiye yurttaşlığı konusunun çözüldüğünü duyurdu.

Evren, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Asya bebeğimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını tüm kalbimle diliyor, konuşmamızın üzerine hızlıca Asya bebeğimiz ve ailesinin nüfus kayıt işlemlerinin gün içerisinde tamamlanması için talimat veren kıymetli mevkidaşım Sayın Süleyman Soylu’ya ve tüm ekibine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum.”