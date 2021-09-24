Asya bebeğin kas kaybı için tedavisi başladı

Asya Bebek hastalık sürecini yavaşlatan ilaç olan Spinraza adlı tedaviye önceki gün başladı.

KKTC’de tedavisi mümkün olmauan Asya Polatlı Türkiye ile KKTC arasında sağlık alanındaki işbirliği anlaşmaları çerçevesinde TC Lefkoşa Büyükelçiği’nin desteğiyle hastalık sürecini yavaşlatan ama durdurmayan ilaç olan Spinraza adlı tedaviyi almak için Ankara’ya gönderilmişyi.

Asya bebeğin esas alması gereken Zolgensma gen tedavisi için ihtiyaç duyulan 2.5 milyon doların temin edilmesi için çalışmalar sürüyor.