ASYA BEBEK AİLESİ SAYESİNDE YAŞIYOR. DEVLET OLARAK ÖLÜME İTİLİYOR...

Asya Bebeği hepimiz biliyoruz. Neler yaşadığını, ailesinin, nasıl mücadele ettiğini kendinin o küçük bedeni ile nasıl direndiğini hepimiz şahitlik de ettik.

Elektriksiz günlerde ailesinin imkanları ile makinesine bağlı kalmayı başardı. O zorlukları bizlerin anlaması çok zor, fakat ailesi canla başla mücadeleye devam dedi ve hani derler ya çeken bilir. Durum tam öyle işte.

*Kaç tane çocuğumuz bu durumda?

*Kaç tane evladımız önemsemedikleri için bu durumda?

*Asya bebek ve onun gibi sağlık sorunu yaşayan diğer çocuklarımıza ne kadar sahip çıkılıyor?

*İhmal, umursamamak , ve ilaç yetersizliğinden kaç çocuk ve insanı kaybedeceğiz?

*Sağlık mercisin'den gelen şaşalı açıklamaların hangisi yerine getirldi?

"SİZ GELEMEZSENİZ, BİZ GELİRİZ".

Gidiniz mi Asya bebeğe ve onunla aynı kaderi paylaşan hastalara?

Sordunuz mu annelere babalara bu çocuk ve çocuklar ne durumda?

Koca ülkede en lazım , en önemli ölüm ve yaşam arasındaki çizgiyi dengede tutan ilaçlar YOK YOK YOK... Ne yapmalı bu insanlar? Varlarını yoklarını bu uğurda feda ettiler, ama kendi ülkelerinden yardım göremediler. Yine yardım kapmayası açsınlar başlarının çaresine baksınlar mı diyorsunuz Sayın yetkiler ?

Ülkenin yapamadığını KKTC halkı elinden geldiğince yaptı zaten Asya için. Yine olsa yine yapar bundan da eminiz.



Kaldı ki Asya Bebek, 2 aylık'ken hastalığına teşhis konduğu zaman bu ülkenin evladı, vatandaşı olarak kendisine gerekli olan ilacı verilmiş olsaydı, ki bu ülkenin sağlığından sorumlu mercilerin görevlidir.



İşte şu anda Asya Bebek TRAKOSTOMİ , ASPİRE sondasına ihtiyaç duymayacak ve aramayacaktı. Makinelere bağlı olmayacaktı. Asya da diğer çocuklar gibi nefes alıp koşup oynayabilecekti. Bu tedavi zamanında yapılmış olsaydı, geçiktirilerek vede gerekli hassasiyet gösterilmediği için şimdi o küçük beden bunları yaşıyor..

Sağlıklı günler diyerek, her hastanın ilaçı geldi gelecek diyerek, hastanede makinelerin geç gelişleri ile SAĞLIK olmaz. Yapılan her hatanın bir insanın hayatına mal olcak noktaya gelindi.

Asya şu an zorda olsa NEFES alıyor. Onun için geç olmadan, içimiz dışımız yanmadan. Onu kaybetmeden gerekli olan herşeyin yapılması sizlerin görevi Sayın Devlet-i Aliyye büyükleri.

BAŞ SAĞLIĞI, ÜZĞÜNÜZ DEMEDEN VE DİLEMEDEN HALA ONUN İÇİN DE SİZLER İÇİN DE ŞANS VAR. ASYA VE TÜM HASTALARA DEVLET OLARAK SAHİP ÇIKMALISINIZ.

BU SİZİN GÖREVİNİZ!!!

KARAKUŞ