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Asya bebek için Lefkoşa’da bağış toplama etkinliği

SMA Tip-1 hastası Asya bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere, ‘Merkez Lefkoşa’da bağış toplama etkinliği düzenleniyor. Etkinlik, akşam saatlerine kadar sürecek…

08 Ağustos 2021 Pazar 13:38
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Asya bebek için Lefkoşa’da bağış toplama etkinliği

SMA Tip-1 hastası Asya bebeğin tedavisinde kullanılmak adına gerçekleşen bağış toplama etkinliklerine bir yenisi daha eklendi.

‘Merkez Lefkoşa’ açık pazarda, 09.00 sıralarında başlayan ve akşam saatlerine kadar süreceği ifade edilen bağış toplama etkinliği kapsamında kurulan stantlarda, bebek – çocuk ürünlerinden; ev dekorasyonuna, giyimden; ev yapımı yiyecek ve içeceklere kadar pek çok ürün satılıyor.

Tüm ürünlerin 10 TL karşılığında satıldığı etkinlik kapsamında, elde edilecek tüm gelir, Asya bebeğin tedavisinde kullanılacak.

Anahtar Kelimeler:
Asya Bebek
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