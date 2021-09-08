Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı İnisiyatifi 5 büyük şehirde eylem başlatıyor!

Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı İnisiyatifi Asya bebeğin bütün tedavi masraflarının Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması için Kuzey Kıbrıs’ın 5 büyük şehrinde eş zamanlı olarak 10 Eylül Cuma günü saat 18.00’da eylem yapma kararı aldı.

Asya Bebek için Sağlık Hakkı İnisiyatifi’nden yapılan açıklamaya göre sağlığın bir insan hakkı olduğu, parası olmadığı için bir bebeğin sağlık hakkından mahrum bırakılamayacağı bildirildi.

İktidarın Asya Bebeğin tedavi masraflarını karşılamamakla, insan haklarını, çocuk haklarını ve hasta haklarını çiğnediğini savunan inisiyatif, Asya Bebeğin sağlık hakkını alabilmesi için belirtilmiş olan alanlarda eylemlerinde dayanışma çağrısı yaptı.

İnisiyatif, Asya Gönüllülerinin Asya Bebeğin tedavi masraflarının karşılanması maksatıyla 10 Eylül sabah saat 10.00’da Citroen Işıkları’nda yapacakları eyleme destek vereceklerini ve orada Asya Gönüllüleriyle Asya’nın sağlık hakkı için mücadele vereceklerinin altını çizdi.

Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı İnisiyatifi’nin Bölgelere göre eylem noktaları şu şekilde:

Güzelyurt-Terminal Çemberi

Mağusa-DAÜ Çemberi

Lefkoşa-Sağlık Bakanlığı Önü

Girne-Hirondel Çemberi

Lefke- Mardo kavşağı Gemikonağı