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Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı Platformu’ndan Açıklama

Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı Platformu, Asya Bebeğinin tedavisine Türkiye vatandaşı olmadığı için başlanamadığını, Devletin ilaç parasını hemen karşılaması gerektiğini belirtti.

14 Eylül 2021 Salı 15:15
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Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı Platformu’ndan Açıklama

Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı Platformu adına yaptığı açıklamada Tuğçe Koruoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve Bakanlık yetkililerin Asya Bebeğin tedavisi konusunda yaptığı beyanların doğru olmadığını, tedavisine başlanmadığını;  ilaç reçetesinin yazılmasının üzerinden 4 hafta geçmesine rağmen, tedavisinin yapılmadığını ileri sürdü.

Asya Bebeğin ilaç tedavisi için ikinci kez Ankara’ya götürüldüğünü, ilk kez Ankara’ya götürüldüğünde Asya Bebek Türkiye vatandaşı olmadığı için tedavisinin yapılmadığını belirten Koruoğlu, “Asya Bebek, TC vatandaşı olmadığından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydı yapılamamaktadır. Bu nedenle bu ilacı alamamaktadır. Asya Bebeğin vatandaşlık işlemleri bitmeden verilen tüm sözlere rağmen yine Türkiye’de bürokrasiye takılmış, Asya Bebeğin vatandaşlık işlemleri hızlandırılmamıştır” dedi.

Asya Bebeğin yaşaması için gerekli olan ‘Zolgensma’ ilacının 2.4 milyon Dolar olduğunu ifade eden

Koruoğlu, “Asya Bebek 2.4 milyon dolar değerindeki ilacı almazsa ölecektir. Kimsenin hayatı ve sağlığı toplumun vicdanına veya zenginlerin yardımseverliğine bırakılamaz” dedi.

Şu ana kadar paranın sadece % 15’inin toplanabildiğini kaydeden Koruoğlu, “Devletin bu parayı hemen karşılaması elzemdir” dedi.

Koruoğlu, parası olmadığı için tedavi alamamanın “cinayet “ ile aynı anlam taşıdığı ve başta sağlık bakanlığı ve o ülkeyi yönetenlerin sorumlu olduğu görüşünü savundu.

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Asya Bebek
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