Asya Bebek için sevenlerinden dua istendi

SMA hastası olan ve ihtiyacı olan 2.5 milyon dolarlık Zolgensma ilacı için düzenlenen bağış kampanyasıyla ülke gündemine oturan Asya Bebek güneydeki Makarios Hastanesi‘nde yoğun bakıma alındı

Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı İnisiyatifi‘nin kontrolündeki Asya Bebek hesabından yapılan açıklamada, Asya’nın Makarios Çocuk Hastanesi yoğun bakım bölümünde yattığı bilgisi paylaşıldı.

Asya’nın ağzından “Annem ve babam benim en erken zamanda iyi olup evimize geleceğimi biliyor” denilen açıklamada, herkesten Asya için dua istendi.