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Asya bebekten mesaj var!

Ozan ve Güler POLATLI ailesi bir mesaj yayınladı...

19 Ağustos 2021 Perşembe 12:50
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Asya bebekten mesaj var!

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, dün Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına konuk olarak sağlıktaki son durumu değerlendirdi ve izleyicilerin sorularını yanıtladı. 

SMA Hastası Asya bebek için Sağlık Bakanlığı olarak harekete geçtiklerini kaydeden Üstel, “Her gün bir hemşiremiz ve doktorumuz eve gidiyor ve kontrolleri yapıyor. Asya bebek Türkiye’ye gideceği için de Türkiye ile sürekli istişareler gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı. Önümüzdeki günlerde Asya bebeği Türkiye’ye göndereceklerini söyleyen Üstel, “Tamamen Türkiye’nin ve Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın himayesinde tedavisine başlanacak” dedi.

Sağlık Bakanı'nın açıklamasının ardından Ozan ve Güler POLATLI ailesi bir mesaj yayınladı...

Paylaşılan mesaj şu şekilde:

Güzel ailemiz,

Dün aldığımız güzel ve mutlu habere ilişkin sizlere bir açıklama yapmak boynumuzun borcudur. Bizlerde sizler gibi bu mutlu haberi canlı yayın esnasında öğrendik. Ancak Henüz bir kesinliği yoktur. Değerli bağışçımız ile bugün öğleden sonra irtibata geçebileceğiz. Bu süreçte henüz paramız hesabımıza yatmadığı için aceleci davranmamakta fayda var. Asya’mızın tedaviye ulaşmasını bizler gibi hepinizin istediğini biliyoruz.

Tüm hızımız ile çalışmaya devam etmeliyiz,

Sizlerden ricamız kesinleşmeden para hesabımıza yatmadan gerçekliğini bilmeden bağışlarımızın durmaması yönündedir.

Toplanan her miktar Asya’mızın tedavisinde kullanılacaktır. Bağışçımız toplanılan miktarın üzerinde kalanı tamamlayacaktır.

Bu detayların hepsinin size tüm şeffaflığı ile aktarılacağından hiç kuşkunuz olmasın.. 

Lütfen desteklerinizi esirgemeyin.

Saygılarımızla ve sağlıcakla

Ozan & Güler POLATLI

Son Güncelleme: 19.08.2021 12:54
Anahtar Kelimeler:
Asya BebekKıbrıs
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