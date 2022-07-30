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Asya bebekten sevindiren haber!

SMA hastası olan ve tedavisi hala süren Asya Polatlı'nın ailesi, Asya bebeğin artık daha rahat ayakta durabildiğini ve ufak ufak yutkunabildiğini belirtti.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:10
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Asya bebekten sevindiren haber!
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SMA hastası olan ve tedavisi hala süren Asya Polatlı'nın ailesi, Asya bebeğin artık daha rahat ayakta durabildiğini ve ufak ufak yutkunabildiğini belirtti.

Asya bebeğe ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Size güzel haberlerim var” denildi.

Paylaşım şu şekilde:

“Süpriz  size güzel haberlerim var...

Ben artık daha rahat ayakta duruyorum

O resimde Ergenç abimin gösterdiği yutkunmam ufak ufak yutkunuyorum da

Her şeyden önemlisi bana inanmaktan vazgeçmeyen ailem yanımda ve artık ailemizden gördüğümüz Ergenç abim bana hep inandığın ve destek olup çalıştırdığın için çok teşekkür ederim”

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