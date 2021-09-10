Künye
Kıbrıs 27
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gökhan Takımcılar cezaevine gönderildi
Gökhan Takımcılar hakkında karar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık yaptılar
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık...
Flaş Haber
Covid-19'dan bir ölüm daha
Kapat

Asya Gönüllüleri: Eylemler sürecek

SMA hastası Asya bebeğin tedavisi için Lefkoşa’da “Kıbrıs’ta hayat dursun, Asya Yaşasın” sloganıyla eylem yapan gönüllüler Sağlık Bakanı Ünal Üstel ile görüştü.

10 Eylül 2021 Cuma 17:33
94 Okunma
Asya Gönüllüleri: Eylemler sürecek

Bakan ile görüşme sonrası açıklama yapan eylemciler Bakan Ünal Üstel'in konuyu bakanlar kuruluna götüreceği sözünü aldıklarını söyledi. 

Eylemciler, tedavi başlayıp, gerekli ilaç karşılanıncaya kadar eylemlerinin süreceğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
SMA Hastası Asya BebekAsya Gönüllüleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülümsemede Simetrinin Önemi
Gülümsemede Simetrinin Önemi
Yurt dışı kaynaklı kimliği meçhul şahıslar yaşlıları dolandırmaya devam ediyor...
Yurt dışı kaynaklı kimliği meçhul şahıslar yaşlıları dolandırmaya devam ediyor...
Bu binada insanların mı ölmesi gerekir ?
Bu binada insanların mı ölmesi gerekir ?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim