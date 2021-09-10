Asya Gönüllüleri: Eylemler sürecek

Bakan ile görüşme sonrası açıklama yapan eylemciler Bakan Ünal Üstel'in konuyu bakanlar kuruluna götüreceği sözünü aldıklarını söyledi.
Eylemciler, tedavi başlayıp, gerekli ilaç karşılanıncaya kadar eylemlerinin süreceğini açıkladı.
SMA hastası Asya bebeğin tedavisi için Lefkoşa’da “Kıbrıs’ta hayat dursun, Asya Yaşasın” sloganıyla eylem yapan gönüllüler Sağlık Bakanı Ünal Üstel ile görüştü.
Bakan ile görüşme sonrası açıklama yapan eylemciler Bakan Ünal Üstel'in konuyu bakanlar kuruluna götüreceği sözünü aldıklarını söyledi.
Eylemciler, tedavi başlayıp, gerekli ilaç karşılanıncaya kadar eylemlerinin süreceğini açıkladı.