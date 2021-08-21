Asya'ya hayat ver!

Asya bebeğe hayat ver kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda Güzelyurt açık pazarında etkinlik düzenlendi.
Tüm gelir Asya bebeğin tedavisi için kullanılacak.
Hep birlikte Asya bebeği yaşatacağız.
Son Güncelleme: 21.08.2021 16:57
Asya bebeğe hayat ver kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor.
Asya bebeğe hayat ver kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda Güzelyurt açık pazarında etkinlik düzenlendi.
Tüm gelir Asya bebeğin tedavisi için kullanılacak.
Hep birlikte Asya bebeği yaşatacağız.