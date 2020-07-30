Atakan: “Araç muayene işlemlerinin özelleştirilmesi, yıl sonunu bulur”

Araç muayene işlemlerinin özelleştirilmesine ilişkin çalışmalara dair bilgi veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Bayram sonrası komite çalışmalarını tamamlarsa ihaleye çıkacağız. Hayata geçmesi yıl sonunu bulacaktır” dedi.
Bakan Atakan, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, gerekli çalışmaların tamamlandığını ve Özelleştirme Komitesi’nin gündemine alındığını belirtti:
“Tüm çalışmaları bitti. Özelleştirme Komitesi gündeminde. Bayram sonrası komite çalışmalarını tamamlarsa ihaleye çıkacağız. Hayata geçmesi yıl sonunu bulacaktır.”