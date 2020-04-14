Atakan: “Basın, servis şoförleri ve taksiciler için çalışma yapılıyor”

BRT’de yayınlanan 45+ programına konuk olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, iki aşamalı bir süreçten geçildiğini, birinci aşamanın virüs tehlikesinin tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflendiği sağlık olduğunu, ikinci aşamada ise ne kadar süreceğinin bilinmediği ancak dirayetli ve dayanışma içerisinde olunmasını gerektirecek ekonomik savaşın içine girileceğini ifade etti.

“HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Bakan Atakan, “Şu an odaklanmamız gereken şey toplum sağlığıdır. Sadece sağlık çalışanları değil ama herkesin bu mücadelenin içerisinde olması gerekiyor” diyerek, Kıbrıs Türk haklının 1963-74 döneminin ardından ikinci bir travma yaşadığını kaydederek, “Hiçbirimiz için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Küresel bir krizden geçiyoruz. Global bir resesyon dönemine gireceğiz. İnsanlar güven tesis edilene kadar kabuğuna çekileceği bir süreç yaşanacak. Biz bunu nasıl karşılayacağız? Dünya ile çok fazla bağlantısı olmayan, sınırlı imkanlara sahip olan bir ülke olarak biz belki de bunu daha ağır yaşayacağız” dedi.

“NE VARSA BÖLÜŞECEĞİZ”

Virüsün KKTC’de tam olarak yok edilmesine rağmen sınır kapılarının ne zaman açılacağı veya Türkiye ile uçuşların ne zaman başlayacağı kararının tek başına hükümet tarafından verilemeyeceğinin altını çizen Bakan Atakan, “İki tane çok önemli sektörümüz var; Turizm ve yükseköğrenim. İnsan hareketlerinin ne zaman başlayacağı öngörülemiyor. Bu, ciddi anlamda ekonomik sıkıntının habercisidir ancak birinci önceliğimiz, sağlık konusunda tehlikeden uzaklaşmak. Ondan sonraki süreç çok önemli, ne varsa bölüşeceğiz” dedi.

İLAÇLARIN TEDARİKİ İÇİN TÜRKİYE İLE HAVA BAĞLANTISI KURULDU

Atakan, Covid-19 salgınına karşı Türkiye ve diğer noktalardan ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağlanması konusunda hükümetin girişimlerinin olduğunu, ihtiyaç duyulması halinde bunların, özellikle Türkiye’den hemen tedarik edilmesini sağlayacak hava bağlantısı kurulduğunu ifade etti. Atakan, başarılı olunması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ve sorumluluk bilinciyle hareket ederek insanlarla temastan kaçınılması ve mümkün oldukça dışarıya çıkılmaması gerektiğini belirtti.

BASIN, SERVİS ŞOFÖRLERİ VE TAKSİCİLER İÇİN KATKI ÇALIŞMASI

Süreç yaşanırken özel sektör çalışanlarına maaş desteği konusunda Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan tüzüğün biraz değiştirme ve geliştirme konusunda iki günlük bir çalışma programı belirlediğini, meslek örgütlerinin görüşleri de alınarak müsteşarlar ve teknik personel tarafından yapılacak çalışmanın Bakanlar Kurulu’na sunulacağını ve maaş desteği konusunda yeni açılımların kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Bakan Atakan, “Özel üniversite servis şoförleri, basın ve taksicilerin bin 500TL’lik katkıdan yaralanması için bir çalışma yapılıyor ancak bu, kaynaklarımızın kısıtlı olması nedeniyle kılı kırka yararak yapılan bir çalışma” dedi.

“ADALESTİZLİKLERİ, İKİNCİ KARARLA GİDERECEĞİZ”

Bakan Atakan, atılan adımların, belli bir kaynak çerçevesinde atıldığını, kaynağın tamamını ülkenin kamu ve özel sektörüne destek olarak harcanamadığını ifade ederek “Bazı medikal araç gereç ve malzeme almanız gerekiyor. Paranız olsa dahi ventilatör alamıyorsunuz veya fiyatı 10 kat artmıştır. Ciddi bir meblağı virüsle mücadeleye harcıyorsunuz. Bu ekonomik sıkıntının en az hissedilmesi açısından alınacak bazı kararlar olacak veya önceki kararlarda adaletsizlik yapıldığını gördüğümüz kesimlere ikinci kararlarla bunu gidereceğiz” ifadelerini kullandı.

“FARKLI BİR DEVLET YAPISINA, İSTER İSTEMEZ EVRİLECEĞİZ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Türkiye’den gelecek kaynağın büyüklüğüne göre yapılacak katkının da büyüyeceğini, ancak şu anda önceliğin kendi kaynaklarımızla ayakta kalmak olduğunu belirtti.

“Geçmişe baktığımızda bir şeyleri uçsuz bucaksız harcadığımız günler artık yok. Daha planlı, programlı adil vergi toplandığı, üretimi teşvik eden, planlayan ve programlayan bir devlet yapısına ister istemez everileceğiz. Bizim görevimiz bunu en sağlıklı şekilde yapabilmek. Bunun için ciddi bir mesai harcıyoruz. Tarım Bakanlığı ciddi bir çalışma yapıyor. Tarım üretimine yönelik yakında bazı teşvikleri açıklayacak. Bu süreç, üretim bacağını ekonominin odak noktasına almamız gerektiğini hepimize hatırlattı” diyen Tolga Atakan, ekonominin çarklarının dönmesi için bazı sektörlerin belli kurallar çerçevesinde açılması konusunda ve vatandaşın mükellefiyetlerini yerine getirebilmesi için bazı çalışmalar yapıldığının altını çizdi.

MEKANİZMALAR OLUŞTURULACAK...

Bu çalışmaların Cuma günü Bakanlar Kurulu’nun gündemine geleceğini kaydeden Atakan, “Hangi devlet kuruluşlarının da hizmet verebileceği konusunda da bir çalışma mevcut. İnternet üzerinden sürdürülebilen bazı hizmetlerin vatandaşa daha anlatılır hale getirilmesi için bazı uygulamalar hayata geçirilecek. Örneğin internet üzerinden araç seyrüseferini ödemek isteyen vatandaşlarımızın telefon aracılığıyla yardım alması konusunda bir mekanizma oluşturulacak ve duyurulacak” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bazı eksiklik ve gözden kaçan şeyler olmasına rağmen hükümetin, mevcut süreci; eğitime ara verilmesi, sınır kapılarının kapatılması ve uçuşların durdurulması gibi erken alınan kararlar sayesinde başarıyla yürüttüğünün söylenebileceğini aktardı.

30 NİSAN’A KADAR UÇUŞ YOK

İngiltere’den KKTC’ye 30 Nisan’a kadar uçuş olmayacağını, uzmanların görüşleri zamanı geldiğinde bu kararın gözden geçirileceğini anlatan Bakan Atakan, orada eğitim görev, sağlık veya akraba ziyareti için bulunan ancak krizin baş göstermesiyle birlikte İngiltere’de mahsur kalan, özellikle yurtların kapanmasıyla birlikte gideceği yeteri olmayan KKTC vatandaşlarına devletin sırtını dönemeyeceğini kaydetti.

BİN 781 KKTC VATANDAŞI KARANTİNAYA ALINDI

Devletin kısıtlı imkanları çerçevesinde 14 karantina merkezinde bugüne kadar 1781 KKTC vatandaşının karantina altına alındığını anlatan Bakan Atakan, vatandaşların ülkeye getirilmesi konusunda tek başına karar alamayacağını, hükümetin bu konuda aldığı karar ve yaptığı görevlendirme doğrultusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın uçuşların organize edilmesi çerçevesinde girişim yaptığını belirtti.

“OLUMLU GELİŞMELER OLURSA, NORMALLEŞME DAHA ERKEN HAYATA GEÇER”

Hükümetin kısıtlamaları 30 Nisan tarihine kadar uzattığının kaydeden Tolga Atakan, olumlu manada gelişmeler olması durumunda normalleşmenin daha önce de hayata geçirilebileceğini ancak insanların tedbiri elden bırakmayıp bir süre daha ihtiyatlı davranmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, “Sürecin psikolojik anlamda hepimizi etkilemesinin nedeni öngörülemeyen bir süreç olması. İki hafta içerisinde her şey tamamdır deseniz de gerçekçi değil, ölümler artacak demek de gerçekçi değil. Geride bıraktığımız bir ay üç günlük süreç içerisinde genel yükseliş eğrisine baktığınızda, şu an itibariyle ciddi bir artış beklenmediğidir. Bu yarın veya daha sonra ciddi vakalar çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Bu virüsün yapısıyla alakalı olduğu için herhangi bir öngörüde bulunmak çok da sağlıklı değil” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası